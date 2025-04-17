Сиамский близнец Анна Коркина из Челябинска родила второго ребенка

Когда-то за судьбой женщины и ее сестры следила вся страна



Анна Коркина стала мамой во второй раз. На этой неделе челябинка родила дочку Дарину. Малышку приняли акушеры ОКБ № 2.

Анна и ее сестра Татьяна стали известны на весь Советский Союз сразу после рождения в 1990‑м году. Девочки-бизнецы появились на свет со сросшимися животами. Операция по их разделению стала первой успешной в СССР: оба ребенка выжили, а до этого кто-то один погибал.

К счастью, у девочек не было общих конечностей или органов, кроме печени. Челябинский хирург Лев Новокрещенов придумал собственный метод, как ее разделить: доктор надрывал орган руками, распутывая и разделяя сосуды. Операция завершилась успешно. Аня и Таня стали обычными ребятишками.

Три года назад Анна Коркина родила сына Тимура, а сейчас — дочь. Все дети Анны, как и сама она с сестрой-близняшкой, появились на свет в одном роддоме.