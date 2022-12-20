Швеи из Магнитогорска будут производить бронежилеты для мобилизованных

Материалы мастерицы закупают на пожертвования горожан

В Магнитогорске более ста швей объединились, чтобы производить экипировку для мобилизованных южноуральцев. На пожертвования они закупают материалы, собираются в мастерской и шьют все необходимое для защитников: от белья до спальников. Свое объединение женщины назвали «Швеи Магнитки», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Женщины шьют в цехе спальники, маскировочные костюмы, теплое белье, балаклавы, снуды, футболки, трусы. Много швей-надомниц, они берут шить на дом белье. Все работают бесплатно», — рассказала ИА «Первое областное» швея Дилара Гареева.

Сегодня, 20 декабря, мастерицы поделились новостью: закуплены стропы для пошива тактических носилок. Недавно они начали шить маскировочные костюмы. В планах — шитье бронежилетов.

Начиная с сентября магнитогорские мастерицы сшили около двух тысяч изделий для бойцов. Большую часть вещей уже передали в зону СВО.