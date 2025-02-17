Швеи из Челябинской области изготавливают уникальные носилки-волокуши

Бойцы СВО высоко оценили изделие

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Мастерицы волонтерского движения «Шьем нашим» в Челябинской области изготавливают уникальные носилки-волокуши, которые невозможно порвать. Изделия по достоинству оценили военнослужащие: носилки получили «знак качества» от снайперского подразделения «Эспаньола», а им удостаивается лучшее военное обмундирование после фронтового тестирования, передает челябинское отделение Народного фронта.

«Эти носилки — ребенок нашей организации. Ровно девять месяцев мы разрабатывали их, все проверяли. Мы немножко контактируем с ребятами из подразделения „Рифей“, и мы их просто замучили, когда проверяли эти носилки»,— смеется руководитель движения Алена Коробинцева.

Женщина рассказывает, что порвать их практически невозможно. Но раскрывать секрет суперпрочности не стала. Добавила, что благодаря этим носилкам спасен не один десяток жизней. Также Алена призналась: приятно, когда военнослужащие так высоко оценивают твои изделия.

Волонтеры изготавливают не только уникальные носилки, но и уникальные маскировочные сети. Девушки делают их на специальном китайском станке, которых в России всего три, с использованием пропитки, чтобы сети не считывались тепловизорами.

Партия таких уникальных изделий в ближайшее время отправится «за ленточку» вместе с остальным гуманитарным грузом.