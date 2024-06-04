Штурмовой козел Роберт и часовой кот Бегемот: южноуральские бойцы СВО поделились кадрами хвостатого спецотряда

Компания помощников любит покушать и чтобы их гладили

Минометчики 228‑го полка записали видео, где рассказывают про своих секретных «бойцов»: котов, псов и даже общительного козла Роберта. Кадрами с пушистыми «сынами полка» поделился Народный фронт Челябинской области.

В спецотряде сейчас четверо животных, и подрастает еще один будущий сослуживец. Каждому отведена своя роль: например, козел Роберт — штурмовик, натасканный на задержание (чужих, но иногда и своих, если несут что-то вкусное). Рогатый гулял неподалеку от прилетов снарядов, когда встретил южноуральских бойцов. Пес Немец однажды просто прибежал к военным, да так и остался. За печенье не особенно и грозный разведчик готов выполнить любой приказ.

Два кота из спецотряда пережили прилеты авиационных бомб, а сейчас радуются теплу и еде в блиндаже. Однако и они не отлынивают от работы — Бегемот постоянно отслеживает появление незваных гостей, а работник кухни Скрипун отвечает за паек военнослужащих. Правда, иногда выдача продовольствия может приостановиться — уставший работник засыпает прямо на коробке с сухпайком. Скрипуна солдаты разбаловали и закормили до того, что кота стали путать с беременной кошкой.

Напомним, ранее жители Челябинской области отправили минометчикам 228‑го полка гуманитарную помощь: рации, бинокли, дроны. Но, кажется, в следующую партию придется положить косточки, морковки и немного корма.