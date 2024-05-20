Штурмовикам из Челябинской области передали на СВО беспилотники и рации

Спецоборудование направили гуманитарным грузом по поручению Алексея Текслера

Бойцам 132-й отдельной мотострелковой бригады направили 20 беспилотников, рации, дизель-генераторы, печи-буржуйки, одежду, медикаменты, вещи первой необходимости и другой гуманитарный груз, сообщили в пресс-службе правительства.

Письмо губернатору Алексею Текслеру с просьбой о помощи отправил уроженец Челябинска боец мотострелковой бригады Наиль.

«По поручению главы региона мы на системной основе оказываем помощь нашим ребятам, которые выполняют боевые задачи на линии боевого соприкосновения — это более сорока подразделений, с которыми у нас есть постоянная связь. Этот случай уникальный: напрямую к губернатору через социальные сети обратился боец, который добровольцем ушел на специальную военную операцию. Он общественный активист, волонтер. Губернатор не мог пропустить такое сообщение и сразу передал эту заявку мне. Мы связались с ребятами, уточнили, что конкретно необходимо, и отработали заявку. Постарались максимально закрыть потребность с учетом того, что ребята на передовой, они штурмовики, у них расход любого вещевого имущества выше», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин.

С начала специальной военной операции Челябинская область регулярно направляет оборудование, снаряжение и необходимые вещи бойцам.