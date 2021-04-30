Штрафы, вузы, налоги: как изменится жизнь россиян в мае — 2021

В последнем весеннем месяце в силу вступают сразу несколько законов

Уже с 1 мая кондукторов и контролеров будут штрафовать за высадку из транспорта детей-безбилетников, а водителей — за нарушение правил дорожного движения при переезде через железнодорожные пути. Также с начала последнего весеннего месяца россиянам станет проще получать госуслуги. Подробнее о том, какие законы вступают в силу в мае, рассказали в Госдуме.

Так, с 1 мая кондукторы или контролеры, которые принудительно высаживают детей-безбилетников из общественного транспорта, будут получать штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Для водителей в случае возникновения такой ситуации сумма штрафа составит 5 тысяч рублей. В случае если ребенок едет в сопровождении взрослого и они не оплачивают проезд, то оба должны покинуть транспорт на следующей остановке.

Штраф в размере 5 тысяч рублей придется заплатить автомобилистам, пересекающим железнодорожные пути вне переезда, выезжающим на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме и при запрещающем сигнале светофора. Кроме того, остановка или стоянка на переезде и проезд через нерегулируемый переезд при приближении поезда также влекут за собой штраф. В отдельных случаях водителей могут лишить прав на срок от 3 месяцев до полугода.

С 1 мая получать государственные услуги россияне смогут через интегрированные с порталом госуслуг системы — МФЦ или ведомственные порталы.

С начала последнего весеннего месяца дети полицейских и росгвардейцев получат преимущественное право при зачислении в подведомственные МВД и Росгвардии вузы. Ранее такое право было только у детей военнослужащих.

«Предпочтение отдается таким абитуриентам только при условии успешного прохождения ими вступительных испытаний при прочих равных условиях, то есть если на одно место будут претендовать два абитуриента с одинаковыми баллами за единый государственный экзамен и за вступительные испытания, то тогда приоритет будет отдан ребенку из семьи сотрудников МВД и Росгвардии»,— говорится в соответствующем документе.

С 1 мая вводятся меры по предупреждению банкротства негосударственных пенсионных фондов, среди которых признание недействительными сделок фондов, принятие мер по предупреждению банкротства с участием контрольного органа и другие. Это обеспечит непрерывную работу фондов и снизит риски для клиентов.

С 20 мая россиянам станет проще получать имущественные и инвестиционные налоговые вычеты: тем, у кого есть «личный кабинет налогоплательщика», больше не придется заполнять 3-НДФЛ и предоставлять подтверждающие документы. Налоговики будут сами проверять права россиянина на вычет.