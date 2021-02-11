Штрафами и переговорами регулируется расчистка дорог в городах Челябинской области

Власти муниципалитетов взяли на контроль содержание проезжей части и пешеходных зон

После совещания с губернатором руководители муниципалитетов активизировали работу по содержанию дорог на вверенных им территориях.

Комитет дорожного хозяйства Челябинска провел сегодня совещание с участием подрядных организаций и МБУ «Геоцентр города Челябинска». Подрядчики должны устранить колейность и наледь на проезжей части, расчистить скользкие места на остановках, пешеходных переходах, тротуарах. Также управленцы комитета поставили задачу вывезти снежные массы. В свою очередь, подрядчики отметили, что некоторые управляющие компании и коммерческие организации перемещают снежные массы при расчистке своих территорий на проезжую часть. За этот вопрос возьмется Управление развития и благоустройства городской среды города Челябинска.

А в Магнитогорск сегодня снова пришли снегопады. Мэр Сергей Бердников прокомментировал снегоуборочную работу в городе.

«Есть еще нарекания по уборке улиц, но мы тесно работаем с компаниями, которые занимаются очисткой. Выписали много штрафов. Мы чистим дороги и центральных улиц, и поселков. Не забываем про внутриквартальные территории и тротуары. Нашим жителям должно быть комфортно передвигаться по городу», — сказал он.

Осложняют уборку припаркованные на обочинах машины, администрации городов призывают жителей не оставлять автомобили вблизи проезжей части.