Весна пришла, а с ней и опасность выхода на тонкий лед. МЧС России по Челябинской области предупреждает о высокой степени риска для жизни и здоровья при выходе на лед водоемов в данный период. Весенний лед, как и осенний, крайне непредсказуем и опасен.
За выход на лед в запрещенных местах, обозначенных соответствующими знаками, предусмотрена административная ответственность согласно статье 15 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области». Штраф может составить от 500 до 2000 рублей.
Более того, родители несовершеннолетних, допустивших выход детей на опасный лед, могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
МЧС настоятельно рекомендует воздержаться от выхода на лед и объяснить детям опасность таких действий. Берегите себя и своих близких.
Буквально сегодня на льду озера Смолино развернулась спецоперация по спасению раков, их выловили из вод памятника природы. За браконьерами открылась погоня, мужчин ждет уголовная ответственность.