Штормовой ветер продолжит бушевать в Челябинской области 6 января

В отдельных районах возможны снежные заносы на дорогах

Атмосферный фронт низкого давления принесет в Челябинскую область снегопад с метелями и гололедицей. Ночью 6 января ожидается сильный снег в отдельных районах, снежные заносы на дорогах и порывы ветра до 20 м/с. Такой ветер считается штормовым.

Ночная непогода усилится. Будет облачно с прояснениями, снег местами сильный, метели и гололедица от снежного наката (локально сильная). Ветер западный, юго-западный 7–12 м/с, с порывами 15–20 м/с. Температура ночью от −6° до −11°.

Дневной фон спокойнее. Днём 6 января переменная облачность, в горах небольшой снег, слабые метели в отдельных районах, гололедица на трассах. Ветер тот же, порывы до 17 м/с. Днём от −4° до −9°.

Госавтоинспекция просит водителей быть осторожными из-за заносов и