Штормовой ветер надует дожди в Челябинскую область 28 апреля

Местами похолодает

Во вторник, 28 апреля, погода в Челябинской области выдастся ненастной: почти повсеместно ожидается дождь, а ветер будет усиливаться до шквалистых 20 метров в секунду. В большинстве районов градусники поднимутся чуть выше +10 градусов. Как сообщили в областном Гидрометеоцентре, погоду в регионе испортит атмосферный фронт.

В Челябинске предстоящей ночью будет сухо, температура воздуха составит +7 градусов. Днем ожидается максимум +14, пройдет небольшой дождь. Ветер сохранится южным, но усилится до 8—13 метров в секунду. Порывы могут достигать 17 метров в секунду.

По области небольшие осадки местами пройдут уже в ночь на вторник. Температура снизится до +3…+8 градусов, местами может быть около −1. Днем будет дождливо, в отдельных районах пройдут умеренные осадки. В горах синоптики прогнозируют всего +8 градусов, на остальной территории — от +11 до +16. Сильный южный ветер с порывами до 20 метров в секунду.