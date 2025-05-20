Штормовой ветер и дожди с грозами сохранятся в Челябинской области 21 мая

В большинстве районов будет по‑летнему тепло

В среду, 21 мая, в Челябинской области продолжит бушевать непогода: синоптики обещают дожди с грозами и градом и шквалистым ветром. Температура в регионе будет контрастной, обещают в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров в ночные часы покажут от +9 до +11°C. Кратковременный дождь. Днем температура поднимется до +20…+22°C. Облачно с прояснениями, осадки сохранятся. Ветер юго-западный, от 8 до 13 метров в секунду, отдельные порывы до 19 метров в секунду.

В Челябинской области градусники предстоящей ночью покажут от +7 до +12°C, в горах и низинах похолодает до +4°C. Дожди, местами сильные. Возможны грозы и град. Днем будет от +18 до +23°C, в горах воздух прогреется до +15°C. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Грозы и град не исключаются. Ветер юго-западный, от 8 до 13 метров в секунду, в отдельных районах порывы могут достигать 21 метра в секунду.

Напомним, в Челябинской области из-за непогоды продлено экстренное предупреждение.