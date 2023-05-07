Штормовой ветер и дожди с грозами ожидаются в Челябинской области

К вечеру заметно похолодает

Сегодня, 7 мая, в Челябинской области ожидается ухудшение погоды: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают дожди, грозы и штормовой ветер. Днем будет жарко, к вечеру температура воздуха начнет стремительно падать. Рассказываем подробнее.

В регионе сегодня днем ожидается до +27 градусов, в горных районах будет около +17 градусов. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный от 8 до 13 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду.

В Челябинске днем воздух прогреется до +26 градусов. В городе также возможны небольшой дождь и гроза. Ветер северо-западного направления 8 — 13 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.