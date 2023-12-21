Штормовой ветер и +6 градусов ожидаются в Челябинской области 22 декабря

В отдельных районах возможен снег с дождем

В пятницу, 22 декабря, в Челябинской области местами потеплеет до +6 градусов. Также синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют небольшой мокрый снег и сильный, местами штормовой ветер. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске столбики термометров предстоящей ночью покажут около −2°C, днем поднимутся до +1…+3 градусов Цельсия. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 7—12 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В Магнитогорске будет около −3 градусов. День ожидается пасмурным, без осадков. Ветер южный до 6,6 метра в секунду.

От 0 до −2 градусов синоптики обещают в Златоусте. День также будет хмурым, но без снега. Ветер южного направления до 3,2 метра в секунду.

В Снежинске днем воздух прогреется до +1 градуса. Также без осадков.

В целом в регионе в ночные часы температура воздуха будет варьироваться от −3 до +2°C, при прояснении похолодает до −7°C. В отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Гололед. Днем синоптики прогнозируют от −2 до +3°C, на крайнем западе потеплеет до +6°C. Облачно с прояснениями, местами осадки сохранятся. Ветер южного направления от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 22 метров в секунду.