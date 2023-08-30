Штормовой ветер до 20 м/с и ливни сохраняются в Челябинской области

В Челябинске дождь ожидается временами

В последний летний день, 31 августа, в Челябинской области по-прежнему будут лить дожди. День ожидается прохладным и ветреным. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью прогнозируют +7…+9 градусов, днем температура поднимется до +14…+16 градусов. Облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный, северный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске будет дождливо. Столбики термометров покажут +12…+14 градусов. Ветер северо-западный до 5,5 метра в секунду.

В Златоусте будет холоднее — до +9 градусов. Ожидается небольшой дождь.

В Симе температура будет чуть выше — до +13 градусов. Облачно, дождь.

В целом в регионе в ночные часы ожидается +4…+9 градусов, в дневные — до +12…+17 градусов. Облачно с прояснениями, небольшие дожди. Местами осадки будут умеренными, в горах возможны ливни. Ветер преимущественно западного направления от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинской области по-прежнему действует штормовое предупреждение в связи с сильным ветром и ливнями. Южноуральцам настоятельно рекомендуют соблюдать меры собственной и пожарной безопасности.