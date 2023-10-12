Штормовой ветер и похолодание до минус 4 градусов объявили в Челябинской области

Автомобилистов предупредили об опасности на дорогах

Снег с дождем и порывы ветра до 20 метров в секунду объявили в Челябинской области на 13 октября. Жителей региона предупредили сразу несколько экстренных служб.

Предстоящей ночью в некоторых районах области похолодает до минус 4 градусов. Это первые серьезные заморозки в регионе с начала сезона. Также синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Непогода продолжит бушевать и завтра днем. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов, но ветер усилится. Его скорость достигнет 15—20 метров в секунду. Такой ветер уже считается штормовым. Более подробно о погоде читайте на нашем сайте в 18:00.



В ГУ МЧС региона дали краткие рекомендации поведения в такую непогоду:

при усилении ветра укройтесь в здании;

не оставляйте детей без присмотра;

не стойте под линиями электропередач и не подходите к оборванным проводам.

Также служба попросила автомобилистов соблюдать меры предосторожности при поездках.