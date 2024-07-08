Штормовое предупреждение объявлено в Челябинске на 9 июля

Реки могут выйти из берегов

Вечером 8 июля, ночью и днем 9-го числа в Челябинской области ожидаются сильные дожди, ливни и грозы, а местами — крупный град. В горных и юго-западных районах области порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду, передает Челябинский гидрометцентр.

В ближайшие три дня, с 9 по 11 июля, из-за обильных осадков в регионе прогнозируют резкий подъем уровня воды в реках. Подтопления могут произойти на реках Сим, Ай, Куса, Юрюзань, Тюлюк, Генералка, Уфалейка и реках бассейна Урала.

В региональном управлении МЧС напомнили о соблюдении личной безопасности и попросили скорректировать планы на время неблагоприятных погодных условий.