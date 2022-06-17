Штормовое предупреждение объявлено на ближайшие сутки в Челябинской области

Ветер усилится до 25 метров в секунду

В Челябинской области объявили экстренное штормовое предупреждение: усилится ветер и пройдут сильные ливни в течение суток. В региональном управлении МЧС пояснили, что ветер может быть шквалистым, и рассказали, как уберечься в непогоду.

По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, до конца суток 17 июня, ночью и днем 18 июня на территории Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер или град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», — пояснили в региональном МЧС.