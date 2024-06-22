Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области из-за непогоды

Оно будет действовать все выходные

Сегодня, 22 июня, а также в воскресенье, 23-го, в Челябинской области ожидаются ливни с грозами и шквалистым ветром. В отдельных районах может выпасть крупный град. В связи с непогодой в регионе объявили штормовое предупреждение, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

По данным синоптиков, грозовые тучи уже появились над Челябинском и рядом других городов.

«В Челябинской области происходит активное развитие мощной грозовой облачности с градовыми и шкваловыми очагами, в связи с чем возможны ливни, крупный град и усиление ветра до 25 метров в секунду»,— уточнили в ведомстве.

Южноуральцам рекомендуют учитывать капризы погоды и корректировать свои планы во избежание ЧП.