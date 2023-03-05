Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области из-за надвигающейся непогоды

Автомобилистам и пешеходам напомнили о соблюдении правил безопасности во время гололеда

На Челябинскую область надвигается непогода. Региональное ГУ МЧС России опубликовало штормовое предупреждение, предупредив южноуральцев о снеге с дождем, сильном ветре и гололеде и напомнило о соблюдении правил безопасности на скользких дорогах и тротуарах.

«Учитывая прогнозируемые снегопады и гололедицу, рекомендуем автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте. Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности. Так, все движения водителя должны быть более плавными, чем на сухой дороге. Избегайте резкости в начале движения, при переключении передач, разгоне, повороте и торможении»,— рекомендовали в ведомстве.

Особенно осторожными автомобилистам следует быть на перекрестках. Кроме того, следует соблюдать увеличенную дистанцию перед следующими впереди автомобилями и снижать скорость перед пешеходными переходами.

Пешеходам во время гололеда необходимо передвигаться осторожно и медленно, наступая на всю подошву. При этом руки должны быть свободны, а ноги слегка расслаблены.

Более подробно о погоде в понедельник читайте в нашем материале.