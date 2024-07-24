Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области из‑за ливней

Оно будет действовать два дня

25 и 26 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются ливни, грозы, крупный град. Ветер усилится до опасных 25 метров в секунду. В связи с непогодой в областном Гидрометеоцентре объявили экстренное предупреждение.

Из-за сильных дождей ожидается резкий подъем воды в реках. Синоптики предупредили о возможном возникновении паводков и подтоплении низин.

«Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейнов Урала и Камы, а также на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ», — уточнили синоптики.

Южноуральцам рекомендуют соблюдать правила безопасности и по возможности не отправляться на дальние расстояния во избежание ЧП. Поменять планы рекомендуют и тем, кто планировал поездки на личном авто и активный отдых на воде.

Ожидается, что в отдельных районах Челябинской области в предстоящие несколько дней выпадет двухмесячная норма осадков. Кроме того, заметно снизится температура воздуха.