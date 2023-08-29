Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области из‑за ливней и шквалистого ветра

Регион находится под влиянием обширного циклона

Сегодня, 29 августа, в Челябинской области ожидается прохладная и дождливая погода. В отдельных районах пройдут ливни. День будет ветреным: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывы до 21 метра в секунду.

В утренние часы в Челябинске столбики термометров покажут около +10°C, днем поднимутся до +14°C. Облачно, дождь, местами сильный. Ветер преимущественно восточного направления от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также пройдут дожди, возможны ливни. В отдельных районах утром туман. Температура воздуха составит около +10°C, местами ниже. Днем будет до +10…+15 градусов Цельсия. Ветер восточный, северо-восточный 6—11 метров в секунду, порывы до 21 метра в секунду.