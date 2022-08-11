Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области 11 августа

Вечером и ночью на территории региона пройдут грозы и град

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. По данным регионального Гидрометцентра, ухудшение погоды на территории региона ожидается вечером 11 и ночью 12 августа.

«В отдельных районах области ожидаются сильные ливни, грозы, град, местами крупный. Шквалистое усиление ветра 20—25 м/с», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним о мерах предосторожности при штормовом предупреждении:

1. Без экстренной необходимости не покидайте здания, закройте окна.

2. Уберите с балконов и дворов предметы, которые может унести ветер.

3. Отключите газ и электричество, потушите огонь в печах.

4. Если гроза и сильный ветер застали вас на улице, укройтесь в подземных переходах, подъездах, магазинах.

5. Не подходите к рекламным щитам, не прикасайтесь к металлическим заборам.

6. Водителям лучше остановить авто и оставаться внутри. Не ставьте машину под деревьями и электропроводами.

При возникновении чрезвычайной ситуации позвоните по телефону 01 или наберите 112.