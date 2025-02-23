Штормовое предупреждение объявили из‑за непогоды на юге Челябинской области 24 февраля

Ожидаются снегопады и гололед

В понедельник влияние молодого циклона на погоду усилится на юге Челябинской области: там ожидаются сильный снег, метели и гололед. Начнет влиять он и на север региона: там пройдут слабые осадки. Из-за неблагоприятных условий в южной части области в Челябинском гидрометеоцентре объявили штормовое предупреждение.

«Днем 24 февраля на юге Челябинской области ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица от снежного наката, местами сильная», — уточнили синоптики.

Температура воздуха будет довольно комфортной: днем синоптики обещают от −4 до −9 градусов по области и около −7 градусов в Челябинске.

В областной ГАИ автомобилистов предупредили о возникновении опасных условий на дорогах и ограничении видимости. Во избежание аварий водителей просят снижать скорость и избегать резких маневров, а также держать увеличенную дистанцию между своим и следующим впереди авто. Также инспекторы рекомендуют включать противотуманные фары и ближний свет даже в дневное время.