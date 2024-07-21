Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Челябинской области

Оно будет действовать на протяжении двух дней

Сегодня, 21 июля, и в понедельник, 22-го, в отдельных районах Челябинской области пройдут сильные дожди с грозами и градом. Ветер усилится до 25 метров в секунду. В связи с непогодой в регионе объявили штормовое предупреждение.

«В ближайший час и до конца суток 21 июля, ночью, днем и до конца суток 22-го в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные и очень сильные дожди, ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду»,— уточнили в Челябинском Гидрометеоцентре.

Напоминаем, что если непогода застала на улице, то прятаться от нее лучше всего в подъезде жилого дома. Деревья, остановки общественного транспорта, старые навесы или конструкции — опасные места для пережидания грозы с сильным ветром.

Если у вас были какие-то планы на предстоящие дни — лучше пересмотрите их: синоптики обещают не только непогоду, но и понижение температуры.