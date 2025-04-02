Штормовое предупреждение из‑за высокой пожарной опасности объявили в Челябинской области

В регионе установилась неблагоприятная погода

В Челябинском гидрометеоцентре объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности 2 и 3 апреля. В отдельных районах региона введен IV класс горимости леса из пяти возможных.

В Челябинской области установилась ветреная погода с порывами до 13 метров в секунду и сильнее. Кроме того, температура воздуха сегодня поднялась до +20 градусов. При таких условиях непотушенная сигарета или искра могут стать причиной большого пожара.

При IV классе пожарной опасности запрещено разводить костры, сжигать мусор, выжигать траву на участках. Важно быть осторожными при использовании легковоспламеняющихся жидкостей.

В конце марта на Южном Урале начался пожароопасный сезон — почти на три недели раньше обычного срока. К борьбе с огнем в регионе готовы: группировка включает 4200 человек. В распоряжении пожарных 1800 единиц техники. Специалисты также планируют использовать современные технологии.

Ранее мы сообщали о том, что в Челябинской области оперативно ликвидировали шесть лесных пожаров, охвативших более 18 гектаров. Обошлось без серьезных последствий. Виновные будут наказаны.