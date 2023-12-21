Штормовое предупреждение из‑за сильного ветра продлили в Челябинской области еще на день

Порывы превысят 20 метров в секунду

В пятницу, 22 декабря, местами в Челябинской области ожидается очень сильный ветер. По данным синоптиков, порывы будут достигать 22 метров в секунду. В связи с этим в регионе продлили экстренное предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«По данным Челябинского Гидрометцентра, 22 декабря в отдельных районах области ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду, осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед. Просим жителей учитывать прогноз погоды при планировании поездок, соблюдать меры личной безопасности»,— сообщили в ведомстве.

Сильный ветер — явление довольно опасное. Он может спровоцировать коммунальные аварии, повредив линии электропередач, и ДТП, повалив деревья и слабо закрепленные конструкции. Вкупе со снегом штормовой ветер является серьезной опасностью для автомобилистов, поэтому водителям лучше отказаться от дальних поездок.