Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявили в Челябинской области 20 апреля

Погода потенциально опасна

В воскресенье, 20 апреля, в Челябинской области ожидаются аномально жаркая погода и очень сильный ветер: порывы могут достигать 22 метров в секунду. Синоптики областного Гидрометеоцентра объявили штормовое предупреждение.

Ожидается, что местами температура воздуха поднимется до +26 градусов. Пройдут дожди, местами умеренные. И без того сильный ветер будет усиливаться порывами до 22 метров в секунду.

При таком ветре важно строго соблюдать правила безопасности: не стоять под деревьями, рекламными щитами, линиями электропередач, крышами домов. Парковать там авто также не стоит.

Особенно важно при такой погоде соблюдать правила пожарной безопасности.