Штормовое предупреждение из‑за ночных морозов объявили в Челябинской области

Водителей просят тщательно готовиться к поездкам

В ночь на 18 февраля в Челябинской области температура воздуха может опуститься до −29 градусов. В областном Гидрометеоцентре опубликовали штормовое предупреждение о возникновении неблагоприятных метеорологических явлений. А в управлении федеральных дорог «Южный Урал» автомобилистам рекомендовали тщательно готовиться к поездкам.

«Водителей, выезжающих на федеральные трассы, просим убедиться в технической исправности автомобиля, достаточном количестве топлива, а также наличии средств связи», — сообщили в управлении.

В случае ЧП автомобилистам рекомендуют звонить по номеру 112.

Эта неделя выдастся в Челябинской области холодной: дневные температуры ожидаются ниже −10 градусов, а ночные — от −20 до −25 градусов и ниже. Это на четыре градуса ниже нормы.