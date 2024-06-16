Штормовое предупреждение из-за непогоды продлили в Челябинской области до 17 июня

В отдельных районах пройдут ливни с градом

Действовавшее в Челябинской области экстренное предупреждение о непогоде продлили. По данным синоптиков, ливни с грозами и градом, а также шквалистый ветер ожидаются в отдельных районах области и в понедельник, 17 июня. Об этом сообщили в Челябинском Гидрометеоцентре.

«17 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду»,— уточнили в ведомстве.

Местами аномальная жара спадет: например, в горных районах региона синоптики обещают около +25 градусов. На юге области сохранится экстремальная жара до +36 градусов.