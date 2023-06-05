Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Челябинской области

Ветер в регионе усилится до 27 метров в секунду

Сегодня, 5 июня, в Челябинской области ожидаются ливни, грозы с градом и шквалистый ветер до 27 метров в секунду. В связи с непогодой региональное ГУ МЧС России объявило штормовое предупреждение.

Южноуральцам рекомендовали ограничить выход из зданий при сильном ветре, убрать все хозяйственные вещи с балконов и закрыть окна. Если ветер застал на улице, следует укрыться в подъезде жилого дома. Ни в коем случае нельзя стоять около стен домов, под рекламными щитами и деревьями, а также прятаться на остановках общественного транспорта.

«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку. Возможно схлестывание воздушных линий электропередач, что также способствует возникновению пожаров»,— предупредили в ведомстве.

В случае возникновения ЧП следует звонить по телефонам 101 или 112.

В ближайшие несколько дней погода в регионе существенно изменится. Аномальная жара сменится привычными южноуральцам июньскими температурами.