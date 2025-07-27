Штормовое предупреждение из-за ливней и крупного града объявили в Челябинской области

Когда ожидается непогода

На отдельные районы Челябинской области надвигаются ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер. Ожидается, что непогода может обрушиться сегодня до конца дня, а также в понедельник, 28 июля, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Ливни могут пройти в отдельных районах Челябинска, причем как предстоящей ночью, так и в понедельник днем. Ветер сохранится умеренным северного направления и может усиливаться до 14 метров в секунду. Температура поднимется до +18...+20 градусов.

По области местами также ожидаются ливни, причем с грозами и крупным градом. Непогода будет сопровождаться штормовым ветром до 25 метров в секунду. Каким-то районам повезет больше — там пройдет небольшой дождь. Температура воздуха по области будет варьироваться в пределах от +15 градусов в горах до +23 градусов на юге.