Штормовое предупреждение из‑за ливней, гроз и града объявили в Челябинской области

Действовать оно будет почти сутки

В Челябинской области до конца сегодняшнего дня, 1 июля, а также в первой половине дня 2 июля ожидаются ливни с грозами и крупным градом. Ветер может усилиться до 25 метров в секунду. В областном Гидрометеоцентре объявили штормовое предупреждение.

Если ожидается непогода, лучше отложить дальние поездки на личном авто. Пешие прогулки тоже лучше не планировать. Если же непогода застала на улице, укрыться от нее спасатели рекомендуют в подъездах жилых домов или иных зданий. Ни в коем случае нельзя прятаться около старых и некрепких конструкций.