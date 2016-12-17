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Штормовое предупреждение объявили на Южном Урале из-за морозов

Штормовое предупреждение объявили на Южном Урале из-за морозов
погода , Челябинск , мороз , прогноз , штормовое предупреждение
20.12.2016 18:07:48

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Время новостей от 20.12.2016

20 Декабря 2016, 18:30

Температура в регионе на 7 градусов ниже нормы.

В Челябинской области сохраняется аномальный мороз. По данным синоптиков, ситуация только усугубится в ближайшие сутки. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Профильные службы и ведомства продолжают предупреждать южноуральцев об аномальном морозе. Жителей региона призывают не выходить из дома без особой необходимости. Температура воздуха в ближайшее время не поднимется, объявлено штормовое предупреждение.

— 21 декабря в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более, с минимальными температурами до — 40 градусов,— сообщили сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.

Памятку о том, как выжить на морозе, смотрите ЗДЕСЬ.

Фото: bitterempire.com

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