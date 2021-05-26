Штормовая погода надвигается на Челябинскую область

В некоторых районах региона станет прохладнее

Сегодня, 26 мая, в Челябинской области ожидаются грозы, град и шквалистый ветер. Температура воздуха будет чуть прохладнее, однако на юге региона по-прежнему сохранится жаркая погода. Подробнее рассказали в областном гидрометеоцентре.

Днем в регионе синоптики прогнозируют +20, +25°C, на юге области +28, +33°C. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы и град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление ветра до 22 метров в секунду.

В Челябинске ожидается облачная погода. Днем потеплеет до +23, +25°C. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, днем порывы до 20 метров в секунду.