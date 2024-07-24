Шторм и ливень обрушатся на Челябинскую область 25 июля

Местами прогремят грозы

В четверг, 25 июля, в Челябинскую область вернется непогода. Синоптики обещают ливни с грозами и градом, а также штормовой ветер. Местами температура воздуха снизится до +14 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В районе Каспийского моря формируется активный молодой циклон, который в течение следующих суток сместится на юг Челябинской области. Там ночью ожидаются обильные дожди, которые местами могут достигать опасных значений. Далее, подпитываясь холодом, циклон будет усиливаться и углубляться по территории области с юга на север. Сильные дожди распространятся уже на центральные и северные районы»,— рассказали синоптики.

Этой ночью столбики термометров в Челябинске покажут около +11°C, днем приблизятся к +14...+16 градусам Цельсия. Облачно, пройдет дождь, местами сильный. Гроза не исключается. Ветер северо-восточный, восточный от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы температура будет варьироваться от +8 до +13°C. Синоптики прогнозируют небольшие дожди на севере региона и ливни — на юге. В горных районах возможен туман. Днем отметка на градуснике поднимется до +14...+19 градусов. По всей территории области ожидаются сильные дожди, грозы и град, локально крупный. Ветер преимущественно восточного направления от 6 до 11 метров в секунду с порывами при грозе до 25 метров в секунду.