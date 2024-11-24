Шоу «ГидForSpeed» телеканала ОТВ стало лучшей развлекательной программой на российском телевидении

Наши коллеги получили премию имени Эдуарда Сагалаева

Накануне, 23 ноября, в Москве наградили лауреатов премии имени Эдуарда Сагалаева за 2024 год в рамках фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». Автомобильное шоу «ГидForSpeed» телеканала ОТВ победило в номинации «Лучшая развлекательная программа», передает ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу премии.

На победу в престижном конкурсе претендовали 285 проектов федеральных и региональных телеканалов. Их представили в восьми номинациях. Жюри, состоящее из таких экспертов, как ведущий Дмитрий Борисов, политический обозреватель телеканала ОТР Леонид Млечин, генеральный продюсер «Формат ТВ» Оксана Барковская и других, внимательно изучили все присланные программы и выбрали лучшие.

Одной из лучших развлекательных программ жюри признало автомобильное шоу «ГидForSpeed» телеканала ОТВ. Ведущий программы Сергей Новиков признался нашему журналисту, что получить премию такого уровня для него было полной неожиданностью.

«Узнал о победе, когда на телефон начали приходить поздравления от коллег. Безумно приятно, конечно. Это не только моя заслуга, но заслуга всей нашей команды — операторов, редакторов, монтажеров и всех-всех. Награда показывает, что мы идем в правильном направлении, что наши проекты интересны не только зрителям из Челябинской области, но и по всей России. Контент заходит, смотрится, значит, мы все делаем правильно»,— поделился эмоциями Сергей Новиков.

Награды победителями вручили на сцене театра «У Никитинских ворот». На фестивальную площадку приехали более ста гостей, в том числе журналисты ОТВ.

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и при финансовой поддержке Минцифры России.