Шквалы с градом. В Челябинской области действует оранжевое предупреждение о непогоде

Зато температура воздуха, наконец, близка к норме

Погоду в Челябинской области сегодня, 19 июня, и в предстоящие сутки определяет атмосферный фронт низкого давления. Как рассказали в Уральском гидрометцентре, малоградиентный циклон, занимающий территорию региона, оставляя шлейф дождей, постепенно перемещается в сторону тюменского юга. И одновременно на смену ему спускается циклон от Архангельска – это ему уральцы будут обязаны новой волной дождей.

И не просто дождей, уточняют уже челябинские синоптики: по территории региона сегодня, 19 июня, пройдут ливень, местами с градом, при грозах можно ждать шквалистого усиления ветра – до 25 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными метеоявлениями Росгидромет объявил в Челябинской области погодную опасность предпоследнего оранжевого уровня. Предупреждение действует до вечера четверга.

Добавим, в районах выпадения сильных и очень сильных осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, подтопление пойменных участков. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ, на малых реках, добавили в ЦГМС.

Зато температура воздуха, наконец, близка к норме. Сегодня ночью на Южном Урале было 11-16 тепла, днем ожидается 20-25 градусов, в областном центре – 21-23 со знаком «плюс».