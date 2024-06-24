Шквалы и грозы будут бушевать ночью на Южном Урале

Гидрометцентр выдал новое штормовое предупреждение

В ночь на вторник, 25 июня, в Челябинской области объявлено экстренное предупреждение.

По прогнозу Гидрометцентра, в отдельных районах региона ожидаются грозы, сильные ливни и очень сильные дожди. Также вероятно выпадение града, местами — крупного. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра — до 25 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 10—15 градусов выше нуля, днем в северной половине области будет 13—18 тепла, в южной — до плюс 21.



Напомним, накануне в Челябинске прошел мегаливень: за два часа в городе выпала треть месячной нормы осадков. Дождь затопил улицы, подвалы многоквартирных и частных домов, посрывал номерные знаки с автомобилей.