Шквалистый ветер, снег и гололед ожидаются в Челябинской области 10 апреля

С особой силой непогода ударит по горным районам

В четверг, 10 апреля, в Челябинской области погода резко испортится: на юге пройдут дожди с градом, на севере возможны мокрый снег и гололед. Все это будет сопровождаться шквалистым ветром до 25 метров в секунду, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Особенно сильно удар стихии будет ощущаться в горных районах: там при прохождении холодного фронта ночью похолодает до −2 градусов, а днем будет всего около +5 градусов. Также синоптики обещают сильный мокрый снег, отложение снега на проводах и гололед.

В региональном Миндортрансе водителей попросили быть предельно внимательными за рулем.

Важно соблюдать скоростной режим и увеличенную дистанцию до находящихся впереди авто. Также на скользкой дороге не следует выполнять резкие маневры.