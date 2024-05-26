Шквалистый ветер и дожди с градом ожидаются в Челябинской области

Местами прогремят грозы

Сегодня, 26 мая, в Челябинской области будет дождливо, местами синоптики обещают ливни с грозами и градом. Ветер будет очень сильным. В разных уголках региона температура будет варьироваться в пределах от +14 до +25 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске сегодня днем +16 градусов и дождь. Во второй половине дня температура начнет существенно снижаться. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.

В Челябинской области в большинстве районов дожди, местами ливни. В отдельных районах пройдут грозы, возможен град. На юге региона сохранится высокая температура до +25 градусов, на остальной территории — от 14 до 19 градусов тепла. Ветер западного направления от 6 до 11 метров в секунду с порывами при грозах до 20—25 метров в секунду.