Шквалистый ветер и дожди обещают жителям Челябинской области 12 мая

День будет теплым

Сегодня, 12 мая, в Челябинской области воздух может прогреться до +20 градусов. Однако день будет ветреным и дождливым, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске градусники покажут около +19 градусов. Облачно с прояснением, ближе к вечеру ожидается небольшой дождь. Ветер западный от 9 до 14 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду.

В горных районах области синоптики обещают до +13 градусов, на остальной территории — от +16 до +21 градуса. Облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западного направления от 9 до 14 метров в секунду, порывы могут достигать 22 метров в секунду.