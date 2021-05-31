Шквалистый ветер, грозы и понижение температуры прогнозируют в Челябинской области

Выходя из дома утром, не забудьте взять с собой зонтики

Сегодня, 31 мая, в Челябинской области ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют похолодание, грозы, град и шквалистый ветер. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Днем в регионе возможны дожди, грозы и град. Столбики термометров поднимутся до +20, +25°C, в горах ожидается +15, +20°C, на юге потеплеет до +30°C. Ветер северной четверти от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду, при грозах — до 21 метра в секунду.

В Челябинске днем ртутные столбики покажут +20, +22°C. Облачно с прояснением, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северной четверти от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

МЧС опубликовало экстренное предупреждение в связи с надвигающейся непогодой и рекомендует южноуральцам не совершать длительные поездки и по возможности оставаться дома.