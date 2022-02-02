Школы Снежинска переходят на дистант с 3 по 9 февраля

Такое решение принято на заседании городского оперштаба

Все школы Снежинска с четверга, 3 февраля, переходят на дистанционное обучение. Такое решение с подачи главного санитарного врача города в среду, 2 февраля, приняли на заседании городского оперативного штаба.

Ограничения в работе школ вызваны традиционным сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, а также ухудшением ситуации по коронавирусу.

Помимо школ, с 3 февраля на дистанционный режим работы переводятся также учреждения дополнительного образования.

А в поликлиниках отменяется прием детей до года.

Между тем первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявила, что школы области не будут переводиться на дистант массово. Решение о введении подобных ограничений должны принимать сами муниципалитеты, а также директора школ, исходя из конкретной эпидситуации.