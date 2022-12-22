Школы Озерска уйдут на каникулы раньше срока из‑за разгула гриппа

А до этого часть учебных заведений города отправили на дистант

Школы Озерска отправятся на каникулы уже с понедельника, 26 декабря. Виной всему вспышка ОРВИ и гриппа среди педагогов и учеников, сообщили в администрации города.

«По данным на 21 декабря, в городе отмечается резкий рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди обучающихся и сотрудников образовательных организаций»,

— замечают в мэрии.

Чтобы остановить дальнейший рост числа заболевших, власти города решили разобщить школьников. Именно дети зачастую разносят вирус по семьям.