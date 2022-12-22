«По данным на 21 декабря, в городе отмечается резкий рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди обучающихся и сотрудников образовательных организаций», — замечают в мэрии.
Чтобы остановить дальнейший рост числа заболевших, власти города решили разобщить школьников. Именно дети зачастую разносят вирус по семьям.
С понедельника, 26 декабря, все школьники города отправятся на зимние каникулы. А до этого в лицее № 23, в школах № 24, 36 и 41 вводится дистанционное обучение. Уже с пятницы, 23 декабря, очные уроки в этих учебных заведениях запрещены. Сейчас в этих школах болеет пятая часть учащихся.
Ранее Роспотребнадзор по Челябинской области заявил о начале эпидемии гриппа в регионе.
В некоторых регионах России уже есть случаи микст-инфекции, когда пациенты болеют и ковидом, и гриппом одновременно. В Роспотребнадзоре не исключают, что они появятся и у нас.
Ранее Роспотребнадзор дал прогноз по ковиду на зиму в Челябинской области. Новых вспышек инфекции специалисты не ждут, но привиться надо.