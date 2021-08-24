Школы Нагайбакского района получили новые автобусы

Ключи от транспорта вручили директорам ново-рассыпнянского и парижского образовательных учреждений

В Нагайбакском районе две школы получили новые автобусы к началу учебного года. Как сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, транспорт для ново-рассыпнянского и парижского образовательных учреждений поступил в рамках программы «Развитие образования».

Ключи от новых автобусов директорам школ вручил глава Нагайбакского района Иван Сурменев. Он отметил, что в районе на подвозе в образовательные учреждения находятся 400 детей, поэтому комфортабельные автобусы необходимы.

«Рады, что к новому учебному году автобус поступил к нам в школу. Детям будет комфортно, и они в таком автобусе точно не будут мерзнуть зимой», — отметила директор Ново-Рассыпнянской школы Александра Ишмаметьева.

Новые ПАЗы для детей не только оборудованы ремнями безопасности, проблесковыми маячками и соответствующими надписями, но и устройством, препятствующим началу движения при открытой или не полностью закрытой боковой двери, а также системой ГЛОНАСС. Кроме того, водители не смогут разогнаться: в автобусах предусмотрено ограничение скорости до 60 километров в час.