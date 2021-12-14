Школы Катав-Ивановска перешли на дистант

Среди детей очень много подхвативших ОРВИ

Со вторника, 14 декабря, все школы Катав-Ивановска перешли на дистанционный формат учебы. Об этом сообщает администрация города.

«Вчера прошло очередное заседание штаба по профилактике гриппа и ОРВИ под председательством заместителя главы Катав-Ивановского района по социально-культурной политике Татьяны Полушкиной. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди школьников в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования с 14 по 20 декабря включительно было принято решение перевести учеников на дистанционное обучение, а также ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в этот период», — говорят в мэрии.



