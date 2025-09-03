Школы и детские сады Челябинска могут подключиться к отоплению раньше срока

Компания УСТЭК готова к досрочной подаче тепла по заявкам

Объекты социальной сферы Челябинска, включая школы и детские сады, могут подключиться к отоплению раньше жилых домов. В УСТЭК сообщили, что уже готовы подавать тепло в больницы и учебные заведения.

Для подключения отопления руководителям организаций необходимо подать заявление в единую теплоснабжающую компанию. При этом нужно соблюсти несколько условий: внутренние инженерные коммуникации на объекте должны быть готовы к приему теплоносителя, у организации не должно быть задолженности за потребление теплоэнергии.

В жилых домах тепло появится только после официального старта отопительного сезона и решения мэра. Согласно действующим нормам, отопление челябинцам подается, когда среднесуточная температура не превышает +8 градусов в течение пяти дней подряд.