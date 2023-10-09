Школы, дороги, туризм: Алексей Текслер оценил развитие Аши

Ближайшие несколько дней губернатор работает на западе региона

В понедельник, 9 октября, Алексей Текслер начал большое рабочее турне по горнозаводской зоне Челябинской области. Первая остановка на маршруте — Аша. В райцентре самой западной провинции региона губернатор оценил, как идет модернизация социальных и спортивных объектов, ход проекта «Дорожный рывок» и развитие туристической инфраструктуры. Подробности передает корреспондент ИА «Первое областное».

В Аше Алексей Текслер первым делом посетил спортшколу «Металлург», где недавно капитально отремонтировали тренировочное футбольное поле. Здесь установлены четыре мачты системы освещения, уложен новый искусственный газон, за счет местного бюджета идет благоустройство прилегающей территории. В спортшколе занимаются около трехсот мальчишек и девчонок от семи и до восемнадцати лет. Воспитанники регулярно выступают на межрегиональных соревнованиях и турнирах российского уровня.

Осмотрев поле, глава региона поговорил с тренером «Металлурга» Артемом Морозовым. И он, и юные спортсмены оценивают новое поле как «классное». Но Морозов не преминул обратить внимание губернатора: другое, большое, поле нуждается в ремонте, точки пенальти там за последний год меняли уже дважды.

«Проработайте вопрос, проявите инициативу. Ашинский район славится футболом, здесь проходят серьезные сборы», — обратился Алексей Текслер к главе Ашинского района Вадиму Сергееву.

Далее маршрут главы региона проходил по улице Гагарина, на которую Алексею Текслеру жаловались жители. Сейчас там завершается ремонт. Для ашинцев эта улица — одна из ключевых транспортных магистралей Аши. Здесь плотный трафик, в том числе и грузовых автомобилей. Капремонт последний раз проводился четверть века назад, еще в 1990-е.

«Об этой проблеме я узнал из обращений жителей, в День металлурга. Дорогу планировалось ремонтировать, но в отдаленной перспективе. Приняли решение ускориться», — прокомментировал Алексей Текслер.

По словам представителя подрядчика, работы на Гагарина будут завершены уже 15 октября. Проведен ремонт 4 километров покрытия, закуплены шесть новых остановочных комплексов (пять уже установлены). Губернатор принял доклад и похвалил строителей за то, что они успевают закончить ремонт до серьезных холодов.

В продолжение социальной темы Алексей Текслер осмотрел «Точку роста» в ашинской школе № 7. Губернатор оценил подготовку шахматистов из третьего класса и старшеклассников — уже сертифицированных программистов.

По словам директора школы Татьяны Симонович, здесь учатся 796 детей в 29 классах. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» действует в «семерке» с 2020 года. Для учеников приобретены 3D-принтер, шлем виртуальной реальности и другое оборудование. Маленькие шахматисты уже выигрывают соревнования разных уровней.

Отдельный предмет гордости школы — новый спортивный комплекс с беговыми дорожками и площадкой для воркаута. Учителя шутят, что раньше детей не загнать было на уличные уроки физкультуры, а теперь с них же не выгнать.

«Главное, чтобы площадка использовалась не только для уроков, а была открыта для всех желающих. Мы договорились, что скоро здесь заработают еще и различные секции», — пообещал губернатор школьникам.

Завершая работу в Аше, губернатор Алексей Текслер оценил местные туристические достопримечательности. Главе региона представили проект «Ашинский меридиан», который в 2021 году принимал участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2022 году проект поддержала область.

Меридиан проходит через весь город — по набережной реки Сим, у подножия памятника природы горы Липовой — и выводит туристов на смотровую площадку.

После знакомства с маршрутом губернатору представили проект обновленной улицы Мира. Она захватывает промышленную и жилую части города, на ней расположены два памятника архитектуры, с которых когда-то начиналась Аша: здание железнодорожного вокзала и водонапорная башня.

С берега Cима губернатор переместился на горнолыжный комплекс «Аджигардак», где реализуется проект создания всесезонного курорта. Инвестор увеличивает число трасс, канатных дорог, запланировано строительство гостиниц и СПА. Летом курорт будет переключаться с горных лыж на сплавы, экскурсии по пещерам, пешие, велосипедные и конные походы.

По словам генерального директора ГЛЦ Евгения Гуревича, здешний рельеф позволяет строить трассы для спортсменов начального и среднего уровня. Но есть проблемы: чтобы обеспечить курорт водой, надо тянуть трубу минимум на 4,5 километра.

«Сегодня „Аджигардак“ — курорт с самыми протяженными в РФ трассами, но с отстающей инфраструктурой. Запланировали построить 63 км новых трасс, 15 новых подъемников, гостиницы на 400 человек», — рассказал Гуревич.

Текслер подтвердил: ему известно о проблемах ГЛЦ.

«Анализ показал, что „Аджигардак“ не в состоянии принимать сборы и соревнования российского и международного уровня. Мне было даже обидно за курорт», — отметил он.

Покинув Ашу, губернатор направился в Миньяр и Сим.