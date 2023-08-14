Школы Челябинской области займутся преображением своих коридоров

Минпросвещения России дало свои рекомендации

Минпросвещения России выпустило инструкцию по оформлению школьных коридоров, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Школьное пространство будет состоять из нескольких зон. Часть из них — обязательны для всех организаций. Школы смогут также оформить тематические зоны на выбор из предложенного списка. И еще одна часть пространства будет выделена для временных экспозиций», — приводят слова министра просвещения Сергея Кравцова в пресс-службе.

Так, обязательные экспозиции должны включать государственные символы РФ, рассказывать о возможностях и проектах для детей, в том числе о мероприятиях «Движения Первых», детского центра «Артек», образовательного центра «Сириус», платформы «Россия — страна возможностей и других.

Каждый стенд будет содержать QR-код, ведущий на сайт проекта или организации. Если ребенок заинтересуется информацией, он тут же сможет узнать подробнее о проекте.