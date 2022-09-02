«Мы не сторонники заочных форм обучения! Поэтому предприняли все необходимые меры профилактики COVID-19 среди учащихся. Это и дополнительная влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, и регулярное очищение воздуха специальным оборудованием. Кроме того, в школы закуплено большое количество антисептических средств для мытья рук. Педагогам рекомендовано особо тщательно следить за гигиеной учащихся», — пояснила Елена Коузова.
Кроме того, работники пищеблоков должны носить защитные маски. Эта мера поможет предупредить распространение коронавируса через столовую.
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Алексей Текслер открыл новую школу на 500 мест в селе Кунашак, а Ирина Гехт— школу в Миассе и «Кванториум» в Златоусте.