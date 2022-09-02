Школы Челябинской области закупили большое количество антисептика для рук

И это только одна из мер профилактики коронавируса

В Челябинской области растет число заразившихся коронавирусом. Каждый день медики выявляют более 600 свежих случаев новой инфекции, в том числе более 20 больных школьников. Каким образом школы области будут бороться с вирусом, рассказала первый заместитель министра образования области Елена Коузова.

«Мы не сторонники заочных форм обучения! Поэтому предприняли все необходимые меры профилактики COVID-19 среди учащихся. Это и дополнительная влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, и регулярное очищение воздуха специальным оборудованием. Кроме того, в школы закуплено большое количество антисептических средств для мытья рук. Педагогам рекомендовано особо тщательно следить за гигиеной учащихся»,

— пояснила Елена Коузова.